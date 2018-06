Porque ardeu um Tesla nas ruas de Los Angeles? Marca promete investigar

Um modelo Tesla S incendiou-se numa rua de Los Angeles quando se encontrava estacionado. O carro pertencia ao marido da atriz Mary McCormack e foi a própria que filmou o momento partilhando o vídeo na sua conta pessoal do “Twitter”.

O veículo começou a arder sem razão aparente não se encontrando ninguém no seu interior. O alerta foi dado por um casal que circulava naquela zona na altura.

A atriz resolveu publicar o vídeo de modo a chamar atenção da empresa liderada por Elon Musk. Um porta-voz da Tesla referiu à “ABC News”, que o incidente está a ser investigado “para saber o que aconteceu”.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo

— Mary McCormack (@marycmccormack) June 16, 2018