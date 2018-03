Por dia nascem mais quatro imobiliárias em Portugal

Mais de metade das mediadoras imobiliárias a operar em Portugal nasceram nos últimos dois anos, impulsionadas pela abertura ao crédito e pelo aumento da confiança no crescimento económico. Só no ano passado foram licenciadas 1.385 novas mediadoras, o que corresponde a um aumento de 30% face ao ano anterior, avança o jornal “Diário de Notícias”.

Por dia, são criadas cerca de quatro novas imobiliárias, o que evidencia uma retoma deste setor, que foi fortemente abalado pela crise. “Quem diria há uns anos que isto aconteceria, parece impossível, nós sempre a falarmos de crise, de crise, e agora isto”, afirma Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).

Entre janeiro e dezembro de 2017 foi atribuído o maior número de licenças em Portugal (1.385), mais 325 do que no ano anterior. No final de dezembro do ano passado contabilizavam-se 5.445 mediadoras em atividade em Portugal, mais de metade (51,3%) nascidas desde 2016. Para este ano, a APEMIP estima que as vendas de imóveis voltem a crescer, em torno dos 30%.