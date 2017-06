Popular: Venda é “exemplo bem-sucedido” do Mecanismo Único de Resolução, realça Dombrovskis

O Comissário europeu para o euro, Valdis Dombrovskis, classificou a venda do Banco Popular como um “exemplo bem-sucedido” da aplicação das regras do Mecanismo Único de Resolução (MUR) bancária, no mesmo dia em que Vítor Constâncio creditou a decisão ao mesmo organismo.

“Foi a primeira vez que um banco foi resolvido no âmbito do MUR na União bancária e foi feito sob grandes constrangimentos de tempo”, disse Dombrovskis em conferência de imprensa em Bruxelas, citado pela Lusa.

O comissário sublinhou o regular funcionamento da instituição bancária comprada pelo Santander por um euro, garantindo que “o banco pode continuar as suas atividades e os clientes do Banco Popular continuarão a ser atendidos sem qualquer perturbação”.