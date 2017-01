Guterres e Sócrates entre os que mais promessas eleitorais cumpriram em 20 anos

A ideia de políticos mentirosos e que não cumprem promessas eleitorais é, afinal, um mito. Pelo menos, na maioria dos casos. Um estudo realizado no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa revelou que 60% das promessas incluídas em programas eleitorais foram cumpridas pelos governos portugueses dos últimos 20 anos – entre 1995 e 2015, noticia esta segunda-feira a TSF.

Os governos em questão cumpriram, em média, 50% das promessas eleitorais, enquanto 10% dos compromissos foram cumpridos parcialmente. Ficaram, portanto, 40% por cumprir, revelou o estudo liderado pela investigadora Ana Maria Belchior e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

O primeiro governo de António Guterres, entre 1995 e 1999, foi o executivo que mais cumpriu, com cerca de 85% das promessas concretizadas total ou parcialmente. Já o primeiro governo de Jose Sócrates cumpriu cerca de 80% das promessas entre 2005 e 2009, enquanto Pedro Passos Coelho concretizou cerca de 60% do que tinha prometido durante o período 2011 a 2015.

A falta de confiança é comum, mas os portugueses estão entre os europeus que menos acreditam nas promessas feitas pelos políticas durante as campanhas eleitorais, mostrou uma comparação com as conclusões de outros estudos similares. A professora de Ciência Política, Ana Maria Belchior, explicou à TSF que a perceção dos cidadãos é “crítica” para a democracia e é difícil perceber ao certo, sem estudos mais aprofundados, o que motiva desconfiança tão grande.