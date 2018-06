Política expansionista é para manter, garante governador japonês

O Governador do Banco Central do Japão, Haruhiko Kuroda, afirmou esta quarta-feira que continuará a seguir a política expansionista do país, garantindo que a ausência de problemas indica não existir “necessidade de retirar esta política”.

“A política acomodatícia que tem sido mantida no Japão irá levar tempo a desaparecer”, garantiu o governador japonês, num debate com o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, e o presidente da Fed, Jerome Powell, no Fórum do BCE, em Sintra, que anunciaram na última semana mudanças na política monetária.

O Japão foi pioneiro na adoção de medidas de política monetária não convencionais ainda nos anos 90 e que foram seguidas primeiro pelos EUA e depois pela zona euro, como resposta à crise financeira. Depois de várias fases de quantitative easing (QE), semelhante ao norte-americano e europeu, o Banco do Japão lançou um novo segmento de políticas monetárias não convencionais chamado quantitative and qualitative easing (QQE) que continua em curso.

As taxas de juro no país encontram-se em 0,1% negativos e, reunião após reunião, a instituição mantém a garantia de que irá continuar a comprar dívida japonesa para a controlar a yield das Oobrigações do Japão a 10 anos próximas de 0%.

Haruhiko Kuroda defendeu a divergência de posições por estarem expostos a “diferentes quadros económicos em cada país”, embora tenha reconhecido que quando o fizer, o Japão deverá enfrentar as mesmas preocupações que o BCE e a Fed, nomeadamente os juros de curto prazo baixos.