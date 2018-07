Politécnico de Bragança impulsiona Laboratório de Artes na Montanha-Graça Morais

A pintora Graça Morais apoia a criação e funcionamento do Laboratório de Artes na Montanha, disponibilizando toda a sua obra para ser estudada, inventariada e documentada. O projeto, lançado este sábado, é promovido pelo Instituto Politécnico de Bragança, através do Centro de Investigação de Montanha com o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, e em parceria com o Instituto de História da Arte da NOVA, FCSH. Conta com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

O laboratório visa promover novas oportunidades para atividades de ensino e investigação baseada na prática na área das artes visuais no contexto de montanha. Surge como estímulo a uma rede transfronteiriça de parcerias entre Portugal e Espanha, na qual se insere a crescente relação entre o nordeste transmontano e a região espanhola de Castilla-Leon.

Segundo explica o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o centro tem a ambição de promover novas atividades de inovação e a prática de investigação na área das Artes, integrando a experiência e reconhecimento internacional do Centro de Investigação de Montanha, do Instituto Politécnico de Bragança, e facilitando uma nova parceria estruturante com o Município de Bragança através do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.