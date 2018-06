Poiares Maduro: política tem de ter mais razão e menos emoção

Num mundo onde a democracia é vista cada vez mais como ineficaz – dando lugar a propostas populistas e a movimentos políticos novos, com pouco significado em Portugal – “tudo isto tem razões estruturais de transformação política” que importa observar, afirmou Poiares Maduro, ex-ministro de Desenvolvimento Regional num colóquio organizado pela Associação Comercial do Porto.

“É uma transformação no tempo e nos modos como a política funcionar”, “que é visível mas temos dificuldade em compreender porque a avaliamos com uma cultura “ que já não serve para isso uma visão acertada sobre a matéria.

“É como em tudo”, alertou Poiares Maduro: “poucos de nós temos capacidade de antecipação e continuarmos a olhar para a política com padrões” do passado. A primeira alteração “que vamos observar é o espaço da política”.

“Cada vez mais somos interdependentes nos nossos Estados-nação”, de onde resulta uma assimetria entre o “nosso espaço e o espaço da nossa interdependência”, disse Poiares Maduro – que disse que esta realidade é visível ao nível da economia, mas também “ao nível da mobilidade social”, o que a transforma numa consequência profunda “das nossas decisões”.

Ou seja, “grande parte do que se passa connosco tem as suas causas” em espaços que “nos são externos”. A crise que varreu a Europa e promoveu o confronto entre os países do norte e do centro da Europa e os do sul – onde Portugal se inclui – é disso uma prova insofismável.

Esta interdependência tem consequências políticas que, entre outras dificuldades, “transmitem aos cidadãos dificuldade em perceber a quem atribuir as culpas”, recordou Poiares Maduro, o que torna o espaço político numa arena difícil de interpretar.

A acrescentar a esta nova realidade estão os vícios antigos: “o imediatismo, que leva a que cada vez mais a política seja uma resposta de curto-termismo”, disse. O que não seria grave, se essas decisões ‘à hora’ não tivesse um impacto negativo no médio e no longo prazos, afirmou.

“Temos que ter o equilíbrio certo entre emoção e razão”, afirmou, para concluir que as escolhas políticas são, por estes dias, baseadas na emoção e não na razão. Talvez aqui esteja uma das chaves do populismo, a que se acrescenta “um espaço público mais fragmentado”, as redes sociais, que, disse, servem “para nos convencermos de que temos ideias fantásticas sobre tudo”. O resultado é a radicalização.