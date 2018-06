Plano de combate a incêndios na Madeira mobiliza 5.126 operacionais

O plano de combate a incêndios na Madeira que se iniciou esta sexta-feira, e se prolonga até 15 de outubro, vai contar com uma verba de 1,3 milhões de euros e envolve 5,126 operacionais, adiantou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

O prazo do Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais (POCIF) pode no entanto ser estendido, para além de 15 de outubro, “dependendo das condições atmosféricas”, caso sejam “extremas”, acrescentou Miguel Albuquerque na visita que fez à sede da Proteção Civil Regional.

Na ocasião, disse que “1.692 equipas estão no terreno a percorrer cerca de 100 mil quilómetros no sentido de prevenir os fogos”, num total de 5.126 operacionais que englobam bombeiros, exército, GNR e elementos do Instituto das Florestas.