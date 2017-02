PIB cresceu 1,9% no final de 2016

O crescimento da economia portuguesa foi de 1,4% no conjunto de 2016, segundo dados publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No último trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) fixou-se nos 1,9%, em relação ao período homólogo, e nos 1,6% face ao trimestre anterior.

“Esta aceleração do PIB resultou do aumento do contributo da procura interna, observando-se uma recuperação do Investimento e um crescimento mais intenso do consumo privado”, refere a estimativa rápida do INE, que será revista com os valores finais no início do próximo mês.

“O contributo da procura externa líquida foi negativo, contrariamente ao observado no trimestre anterior, refletindo a aceleração mais acentuada das Importações de Bens e Serviços em volume que a das Exportações de Bens e Serviços”.