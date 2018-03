Pharol e BCP pressionam bolsa nacional. Europa segue em queda antes da reunião da Fed

A bolsa portuguesa está esta quarta-feira, dia 21 de março, a negociar, a meio da sessão, com perdas ligeiras, numa altura em que as bolsas europeias seguem em baixa. O principal índice português, PSI 20, recua 0,06%, para 5.418,10 pontos, pressionado pelas desvalorizações da Pharol e do BCP.

A Pharol é a cotada que mais perde, ao cair 1,46%, para 0,236 euros. As ações da empresa estão a ser pressionadas pela possibilidade de vir a ser aprovado um aumento de capital da brasileira Oi, da qual é a principal acionista. Caso este venha a avançar nos termos definidos, a participação da Pharol pode ficar reduzida a cerca de 8%, tendo em conta que os credores escolheram ficar com 71% da empresa.

O BCP acompanha as perdas, ao desvalorizar 1,03% para 0,277 euros. A empresa tem vindo a desvalorizar desde o “mini crash” das bolsas europeias e ainda não deu sinais de retoma aos ganhos. No setor da energia, a EDP Renováveis perde 0,07% para 7,650 euros e a REN deprecia 0,32% para 2,472 euros. Já a Galp Energia recua 0,48% para 15,390 euros, numa altura em que o petróleo continua em forte alta.