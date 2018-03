Pharol, Altri e EDP em forte alta puxam pelo PSI 20

As bolsas europeias fecharam em alta e o PSI 20 não foi excepção ao valorizar 1,05% para 5.395,4 pontos.

As ações da Pharol dispararam 9,91% e fecharam nos 0,233 euros. Isto no dia em que Tribunal brasileiro suspendeu Luís Palha da Silva, Pedro Morais Leitão e Helio Calixto da Costa, dos seus cargos na administração da Oi até à realização do aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial da operadora de telecomunicações.

A Pharol contesta o afastamento de Luís Palha e Pedro Morais Leitão e vai avançar para arbitragem para resolução do conflito.

Outro título em alta é o da Altri (+4,35%). De resto a EDP valorizou 2,86% para 2,914 euros; a EDP Renováveis subiu 2,44%; e a Navigator 2,20%.

Pela negativa destacaram-se a Jerónimo Martins (-1,12%); as Sonaes (Sonae Capital -0,84% e Sonae -0,43%); a Mota-Engil (-0,52%) – no dia em que anunciou o fecho de quatro contratos no Perú e na Costa do Marfim no valor conjunto de cerca de 220 milhões de euros – e os CTT (-0,25%), um dia depois de ter apresentado os resultados anuais, e apesar de terem sido melhor que o esperado pelos analistas.

Na Europa o índice global EuroStoxx 50 valorizou 1,12% para 3.415,29 pontos.

O FTSE de Londres ganhou 0,76% para 7.211,95 pontos; o CAC 40 valorizou 1,44% para 5.262 pontos; o alemão Dax subiu 0,99% para 12.366,19 pontos; o índice de Milão escalou 1,22%; e o espanhol Ibex subiu 0,53% para 9.650,1 pontos.

O Brent cai nesta altura 0,93% para 63,74 dólares (o WTI dos EUA cai 1,32% para 60,34 dólares). A evolução da Cotação do Brent, revelada pela EIA, e fevereiro de 2018, registou uma média da cotação internacional do petróleo Brent de 65,32 dólares por barril (+19,04% do que em igual mês do ano anterior).

O euro cai 0,77% para 1,2316 dólares.

No mercado de dívida soberana a dívida alemã a 10 anos cai 2,7 pontos base para 0,628%. Itália viu a taxa da dívida subir 3 pontos base para 1,985%. Espanha regista uma queda das yields de 4,2 pontos base para 1,408% em linha com a queda dos juros da dívida portuguesa a 10 anos de 3,6 pontos base para 1,823%. Isto um dia depois de a Comissão Europeia removeu Portugal da categoria de “desequilíbrios excessivos”, uma decisão que o ministro das Finanças diz ser resultado da evolução positiva de vários indicadores específicos, tais como o endividamento do setor público, o endividamento do setor privado e a taxa de desemprego.