Peso mexicano vacila após vitória de Andrés Obrador nas eleições

O ‘vermelho’ do partido Movimento de Regeneração Nacional (Morena), o grande vencedor das últimas eleições mexicanas, escorreu para o mercado cambial. O peso mexicano está a desvalorizar desde que o país sul-americano elegeu este domingo o político mexicano de esquerda Andrés Manuel López Obrador como novo presidente.

Durante a madrugada, nas primeiras sondagens à boca das urnas, a moeda do México ainda esteve a apreciar mais de 1% face à moeda norte-americana, mas acabou por ficar a perder ao longo da manhã desta segunda-feira, já com os dados oficiais do escrutínio. Por volta das 12:50 (hora de Lisboa), o peso mexicano recuava 0,89% face ao dólar (para 0,04979 dólares) e deslizava 0,41% quando comparado com o euro (para 0,04281 euros).

Andrés Manuel López Obrador conquistou a vitória nas eleições presidenciais do México, com maioria absoluta (52,8% dos votos do eleitorado do México). “Chamo todos os mexicanos para a reconciliação e para colocarem em cima dos seus interesses pessoais, por mais legítimos que eles sejam, o interesse superior”, afirmou o novo chefe de Estado do México, assim que surgiram os primeiros resultados.