Peso da publicidade subiu nas receitas das cotadas de media

O peso da publicidade no conjunto das receitas dos grupos portugueses de media cotados em bolsa aumentou 2,4 pontos percentuais no ano passado, face a 2016, para 58,8%. Esta evolução é comum aos grupos Impresa, Media Capital e Cofina, de acordo com os dados divulgados pelas empresas relativos ao exercício do ano passado.

E aqui, o caminho é diferente entre os pares: a Impresa registou uma subida, de 2,6%, para 119,2 milhões de euros, passando a ser, de novo, o grupo que maior fatia do mercado publicitário arrecada, ultrapassando a Media Capital; as receitas de publicidade da dona da TVI caíram 2%, para 119,1 milhões de euros. A diferença entre as duas foi de 130 mil euros, em 2017, quando um ano antes pendeu para o lado da Media Capital por 5,3 milhões de euros.

As receitas da Cofina com publicidade desceram 5,9%, para 31 milhões de euros. Só que este é, em termos relativos, o grupo menos dependente do mercado publicitário, apesar de esta rubrica ter ganho 1,07 pontos percentuais de protagonismo, para 34,06%. O segmento que maior receita gera no grupo que detém os jornais “Correio da Manhã”, “Record” e “Jornal de Negócios” é a circulação, que registou uma quebra de 10,4%, para 45,8 milhões de euros.