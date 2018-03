Pedro Sobrado preside a Teatro Nacional de São João

Pedro Sobrado é o presidente do novo Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João, substituindo no cargo Francisca Carneiro Fernandes, que assegurou a presidência do TNSJ nos últimos nove anos.

A apresentação do novo Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João foi feita este sábado à tarde, no Salão Nobre e contou com a presença do secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado.

Pedro Sobrado coopera com o Teatro de S. João desde 2000, onde exerceu as funções de assessor de imprensa e coordenador editorial. Na casa tem vindo a dar o seu contributo na construção dramatúrgica de algumas produções, entre as quais: Breve Sumário da História de Deus (2009) e Alma (2012), de Gil Vicente, e, mais recentemente, Macbeth, de William Shakespeare, com encenação de Nuno Carinhas.