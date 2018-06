Pedro Sánches quer acrescentar Lisboa ao eixo Madrid-Paris-Berlim

Três semanas depois de chegar à chefia do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, em entrevista que concedeu ao jornal ‘El Pais’, afirma que tem as suas prioridades estabelecidas e que não deixará que seja qualquer outro partido a impor-lhe um calendário.

No topo desssas prioridades, a Caltalunha: Sánchez vai encontrar-se a 9 de julho com o presidente da Generalitat, Quim Torra, deixando para trás a incapacidade de diálogo entre Madrid e Barcelona ao tempo do anterior governo liderado por Mariano Rajoy.

Sánchez conhece as suas debilidades: o número de deputados que tem no parlamento, 85, não lhe permite assegurar todas as decisões que tem em carteira, mas, ao longo da entrevista, explica que há áreas onde pode chegar.

A exploração laboral ou de pobreza infantil, a eutanásia, mudanças parciais na reforma das leis do trabalho, revogar a lei da mordaça ou eleger um novo presidente da RTVE são algumas da decisões que avançou como possíveis.

A área internacional também está no topo da agenda: acentuar o papel da Espanha na União Europeia depois de anos de algum esquecimento de que os espanhóis foram alvo e fazer coincidir o facto de o país ser uma das mais importantes e maiores economias do agregado com a importância dos lugares de decisão que tenham sob a sua alçada, é, para Sánchez, prioritário.

Com Emmanuel Macron, presidente francês, o socialista espanhol quer fazer a ponte para uma nova forma de encarar as políticas de imigração. Num quadro em que cada vez mais há duas que se dividem em relação ao tema – e com a Itália a liderar ‘o outro lado’, Espanha quer ter uma palavra a dizer, como ficou claro na crise do Aquarius.

A entrevista decorreu no Palácio de Moncloa, num gabinete que o chefe do governo decorou com os bustos de Don Quixote, do fundador do PSOE (Pablo Iglesias), e curiosamente, de Manuel Azaña, fundador do Partido da Esquerda Republicana e presidente da II República espanhola a partir de 1936 e até janeiro de 1939, quando se refugiou em França depois da vitória de Franco, onde viria a morrer no ano seguinte).

Sobre a crise da imigração – Sánchez esteve este domingo em Bruxelas para a cimeira informal sobre a matéria organizada em cima da hora por Jean-Claude Juncker – o chefe do governo espanhol disse que “não é um desafio que possa ser resolvido a curto prazo. No médio prazo, um grande Plano Marshall deve ser feito para estabilizar democrática, económica e socialmente os países de origem. E a curto prazo, a UE tem de regular os fluxos migratórios. Fronteiras fechadas num mundo global [não é possível]. O governo do PSOE geriu circunstâncias semelhantes no passado; em 2004 e 2006, 90 mil seres humanos chegaram à costa das Canárias. Mesmo assim, enfrentámos essa crise com o acordo europeu. Não pode haver uma resposta unilateral. Nós, com o Aquarius, fizemos um apelo à solidariedade. Mas uma coisa é uma crise humanitária e outra é a política de imigração. E essa política de migração tem de ter uma resposta europeia comum”.

Sánches, a quem a ideia dos campos de refugiados às portas da União não parece agradar, disse ainda que “há governos, como o italiano, com um discurso antieuropeu, e onde o egoísmo nacional é mais prevalente. Mas isso também tem a ver com a anterior falta de solidariedade da parte da UE em relação a um país que está hospedar meio milhão de seres humanos que vêm das costas da Líbia. A melhor maneira de combater a euro-fobia é com maior integração”.

Surpreendentemente, a questão da imigração fez o chefe do governo espanhol falar de Portugal: “O que queremos é que haja uma frente pró-europeia que reduza a euro-fobia. Queremos incorporar outros países que também são pró-europeus. Queremos que o eixo Madrid-Paris-Berlim seja reforçado. Se alguém analisa a perspetiva histórica, sempre que a França, a Alemanha e a Espanha têm andado de mãos dadas, a UE fez bem. Também gostaria de incorporar a Lisboa. Penso que a perspetiva ibérica nos serviria muito bem, principalmente com um governo socialista amigável como o de António Costa.