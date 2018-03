Pedro Ramos desdramatiza vinda de equipa antifraude à Unidade de Medicina Nuclear

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, desdramatizou esta segunda-feira a visita de uma equipa da Luta Antifraude da Comissão Europeia à Unidade de Medicina Nuclear do Serviço Regional de Saúde (SESARAM). O governante diz que esta unidade está em atividade desde 2017 e que vai continuar a realizar exames no futuro.

Pedro Ramos explicou que quando se procedeu à construção do Centro de Simulação Clínica da Madeira, também veio uma comissão no sentido de aferir que todas as verbas comunitárias atribuídas no âmbito deste projeto tinham sido aplicadas nas instalações.

“Brevemente iremos ter um documento que vai concluir aquilo que foi a visita desta comissão à Unidade de Medicina Nuclear”, clarificou Pedro Ramos.