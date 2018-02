PCP Madeira denuncia falta de planeamento da orla costeira

O PCP Madeira denunciou nesta quinta-feira a falta de elaboração de Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). Para os comunistas madeirenses este documento é importante na salvaguarda dos recursos no litoral da Região Autónoma.

“Estes planos preocupam-se, especialmente com a protecção e integridade biofísica do espaço, com a valorização dos recursos existentes e com a conservação dos valores ambientais e paisagísticos”, defendeu a dirigente Herlanda Amado.

Os comunistas madeirenses referem que têm exigido para a Madeira um POOC de forma a salvaguardar um património que é de todos mas que é “especulado, usado e abusado” por alguns.