Paulo Mota Pinto considera “lamentável” a posição do PSD sobre o acordo de concertação social

Paulo Mota Pinto, antigo vice-presidente do Partido Social Democrata (PSD), criticou hoje a posição do partido liderado por Pedro Passos Coelho em relação ao acordo de concertação social de redução da Taxa Social Única (TSU) em 1,25% este ano para os empregadores, de forma a compensar o aumento do salário mínimo nacional para 557 euros.

“A posição declarada pelo PSD sobre o acordo na concertação social é lamentável, porque contraria posições políticas e propostas assumidas pelo PSD desde há anos sobre medidas no essencial semelhantes”, disse Paulo Mota Pinto.

O professor universitário e antigo juiz do Tribunal Constitucional afirmou ainda que a postura da direção do PSD “afronta a concertação social, negando a matriz ideológica originária que para sempre se instalou no PSD”.