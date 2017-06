Pastéis de Belém: CNN veio a Portugal provar o nosso “tesouro”

De textura cremosa e massa estaladiça, simples ou polvilhado com açúcar ou canela, o pastel de Belém é uma das mais populares iguarias da doçaria portuguesa. Contudo, guardada a “sete chaves” na Oficina do Segredo na Fábrica dos Pastéis de Belém, a receita original é apenas conhecida por seis colaboradores que se comprometeram a nunca revelá-la. Estamos a falar de um segredo (delicioso, por sinal) com cerca de 180 anos, cujo sabor é reconhecido internacionalmente.