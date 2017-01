Passos Coelho: Défice seria 3,4% sem medidas extraordinárias

O líder do PSD disse hoje no debate quinzenal no Parlamento, que o défice de 2016 seria de 3,4% “descontadas as medidas extraordinárias e os cortes no investimento público planeados pelo Governo”, relata a Lusa citado pelos sites noticiosos.

“Esse seria o défice de 2016 se excluíssemos as medidas extraordinárias e o corte no investimento público que o senhor planeou”, disse Passos Coelho, no debate quinzenal, acusando António Costa de “fazer o que disse que não ia fazer”.

Pedro Passos Coelho denunciou que, com o recurso a “cativações definitivas”, há “hospitais sem dinheiro para pagar a fornecedores” e “escolas que não conseguem abrir portas”.