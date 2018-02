Passivo do SL Benfica diminuiu 12,1% para 385,4 milhões

O Sport Lisboa e Benfica fez saber que o total do passivo caiu 12,1% – de 438,3 milhões de euros (referentes à época transata) para 385,4 milhões – nos primeiros seis meses da temporada 2017/2018, de acordo com os resultados consolidados da SAD, apresentados esta quarta-feira à tarde, no estádio da Luz, pelo CEO Domingos Soares Oliveira e pelo CFO Miguel Moreira.

O decréscimo de 52,979 milhões de euros no passivo dos encarnados justifica-se “essencialmente pela diminuição da rubrica de fornecedores e outros credores” e pela redução dívida bancária em 7,8 milhões de euros, um valor que inclui o denominado “project finance” e papel comercial (serviço da dívida contratualizado) – na época 2016/2017, o Benfica tinha uma dívida bancária de 280,791 milhões de euros, que agora situa-se nos 272,942 milhões.

O valor do passivo, segundo a apresentação dos resultados do primeiro semestre da presente época, revela uma tendência descendente nas últimas cinco épocas. Na época 2013/14 o passivo registado era de 449,1 milhões; em 2014/15 foi de 429,6 milhões; em 2015/16 foi 455,5 milhões e em 2016/17 fixou-se nos 438,3 milhões.

Em simultâneo, a evolução do ativo do Benfica variou negativamente 6,5%, no primeiro semestre da época 2017/2018. O total do ativo benfiquista está agora em 473 milhões de euros, quando na época anterior fixara-se em 506,1 milhões de euros.

Segundo o documento apresentado por Domingo Soares de Oliveira, a diminuição dos ativos da Luz está relacionada com “alienações realizadas e pelo menor investimento de aquisições de jogadores, face ao forte investimento realizado no exercício anterior”. A diminuição de clientes e outros devedores, pela vendas de direitos de atletas e a diminuição do montante vinculado à caixa e equivalentes de caixa do clube encarnado, também justificam a diminuição do ativo.

Durante a apresentação destes resultados semestrais foi claro que a diminuição do passivo acompanhado por um recuo dos ativos, não preocupa os dirigentes da SAD benfiquista.

Redimento desportivo na Europa não prejudicou resultados financeiros

Os resultados semestrais da SAD encarnada apresentam ainda rendimentos operacionais, sem contar com atletas, de 64,6 milhões de euros, um valor que diminuiu de 6,9%, face aos 69,4 milhões registados na época passada. O mau desempenho do Benfica nas competições europeias provocou uma queda de 6,7 milhões de euros nos prémios da UEFA e o pouco entusiasmante início de campeonato terá contribuido para a diminuição em 600 mil meuros das receitas de bilheteira do clube, face à última época.

Ainda assim, o Benfica fechou este período com receitas de 111,6 milhões de euros, um aumento de 25,6% face ao mesmo período do ano anterior.

Mais, o resultado líquido de 19,1 milhões nos primeiros seis meses da atual época deixou Soares Oliveria visivelmente satisfeito, pois trata-se do melhor resultado desde 2013/2014, em período homólogo, quando o Benfica revelou ter um resultado líquido negativo de 15,9 milhões. O atual resultado líquido representa ainda um aumento de 634,1%, face aos 2,6 milhões registado na época 2016/2017, em período homólogo.

O resultado líquido positivo é o confirmar de uma “tendência verficiada nos últimos cinco exercícios” e que encontra também tradução nos capitais próprios da SAD, que apresenta “forte melhoria”. Em 31 de dezembro de 2017 o capital próprio do Benfica, para os primeiros seis meses da época, é de 87,6 milhões de euros, uma melhoria de 19,9 milhões, face aos 67,7 milhões da época 2016/2017.