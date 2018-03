Parlamento deu ‘luz verde’: Educação Física integra média de acesso ao Superior

O Projeto de resolução bloquista que propõe que a disciplina de Educação Física volte a contar para a média de conclusão do Ensino Secundário e para o acesso ao Ensino Superior foi aprovado, no final da semana passada, com os votos do Bloco, PS, PCP, PEV e PAN. CDS e PSD abstiveram-se. A intenção dos bloquistas é que as novas regras se apliquem aos alunos que entrem no secundário já em setembro.

A proposta contou ainda com alguns votos contra de deputados do PS e do CDS, que não votaram de acordo com as suas bancadas.

Segundo o deputado Luís Monteiro, “a aprovação deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda reverte mais uma decisão errada levada a cabo pelo anterior Ministro da Educação Nuno Crato, do Governo PSD-CDS”.