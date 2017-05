Parlamento analisa recomendação para outros lesados do BES/GES

O presidente da Associação de Defesa dos Clientes Bancários (ABESD) espera que seja alargada a solução dos lesados do BES a outros clientes do GES/BES que compraram os mesmos produtos financeiros, mas fora dos balcões do banco. Segundo Luís Janeiro, os deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) ficaram esta semana sensibilizados para esta situação. A ABESD ficou de enviar as provas de misselling e aguarda agora, após a sua análise pelo Governo e reguladores, que a Assembleia da República recomende ao Executivo de António Costa uma solução.

“O que pretendemos é que haja equidade nas soluções e que os princípios da Constituição da República Portuguesa sejam cumpridos ”, avançou ao Jornal Económico Luís Janeiro. Esta mesma mensagem foi transmitida nesta quarta-feira, 2 de abril, na COFMA. Aos deputados desta comissão os responsáveis da ABESD deram conta que os clientes do BES/GES que compraram papel comercial fora dos balcões do BES “foram igualmente enganados”, garantindo a associação que “todos os partidos perceberam que a solução encontrada pelo Governo não abrange todas os clientes do GES/BES e que isso não é justo”.

“Não queremos afectar o Orçamento do estado, mas temos muitos associados, com 60 e 70 anos, que não têm vida para o tempo da justiça”, realça Luís Janeiro, acrescentando que a ABESD ficou de fornecer aos deputados da COFMA “evidências de misselling (venda fraudulenta de produtos financeiros) até à próxima segunda-feira”.

O objectivo, diz, é que “sejam depois os deputados a recomendar ao Governo que analise esta situação por forma a cumprir a Constituição, nomeadamente o princípio de igualdade”. Luís Janeiro acrescenta que a ABESD irá solicitar que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) se proncuncie formalmente sobre estas vendas fraudulentas (misselling).

O presidente da ABESD vai dar elementos aos deputados da COFMA que outros lesados e emigrantes do BES/Grupo GES foram igualmente “manipulados e enganados” aquando das suas aplicações, pensando que se tratavam de depósitos a prazo.

Na semana passada, os responsáveis da ABESD tinham já sido convidados pelo Grupo Parlamentar do PS para serem interlocutores na construção de uma soluções preventivas para o futuro relativas à venda fraudulenta de produtos financeiros que se prendem desde a qualidade da informação a distribuir aos aforradores até à supervisão.