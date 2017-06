A polícia francesa atingiu a tiro um homem perto da Notre Dame, em Paris, após este ter tentado atacar as autoridades com um martelo, de acordo com o The Telegraph.

As autoridades evacuaram a área.

🔴Parvis de #NotreDame Intervention en cours des effectifs de police, évitez le secteur — Préfecture de police (@prefpolice) 6 de junho de 2017

(em atualização)