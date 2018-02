Para quando o voto eletrónico em Portugal?

Portugal é um país de brandos costumes. A veia tecnológica e a vontade de estar à frente no tempo não passam de meros anseios, isto se tivermos em conta a insistência em permanecer no modelo arcaico do exercício do direito de voto nas terras de Camões.

Portugal evoluí, quer através da implementação de uma administração pública simplex, quer estar na vanguarda do turismo, alimenta os afectos, reclama por mais investimento estrangeiro, quer ser exemplo na inovação, mas continuamos na cauda da Europa no que se refere a uma maior acessibilidade ao direto maior do cidadão português, o de votar.

Em pleno século XXI, onde já se faz de tudo, ou quase tudo, por via eletrónica: pagamentos, comunicações, gerimos património, efetuamos as declarações de IRS. Mas votar, isso não! Não é “seguro”, afinal está em causa a garantia do voto livre e secreto. Pergunto, essa garantia só é questionável no que toca a eleições quando são tantos e importantes atos praticados por via eletrónica? Não, decididamente há falta de vontade e inércia neste campo do poder político instalado.