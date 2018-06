Papeleiras e energia dão força ao PSI 20. Bolsas europeias seguem mistas

O mercado acionista português está a negociar com ganhos, a meio da manhã desta quarta-feira, 13 de junho, em linha com a tendência da maioria das bolsas europeias. O principal índice português, PSI 20, sobe 0,29%, para 5.679,24 pontos, impulsionado pelas papeleiras e pelo setor da energia.

As papeleiras prosseguem a maratona de ganhos, que se tem vindo a arrastar ao longo de várias sessões consecutivas e que apenas refreou esta segunda-feira. A Navigator soma 1,69% para 6,030 euros, tendo registado nesta manhã máximos históricos nos 6,055 euros. Em máximos está também a Semapa que fez novos máximos históricos nos 24,100 euros por ação. Já a Altri avança 1,15% para 8,790 euros.

Paulo Rosa, trader da Gobulling – Banco Carregosa, explica que as papeleiras estão a ser beneficiadas pela subida do dólar e pela subida do preço da pasta de papel. O preço por tonelada de papel subiu no último ano dos 650 para 1.050 dólares. Além disso, o setor tem vindo a ser alvo de várias consolidações e aquisições tanto no Brasil como na Ásia. “A expectativa é de que as consolidações e aquisições se venha a arrastar também à Península Ibérica”, afirma.