Panamá Papers: Lionel Messi pode estar novamente no olho do furacão

Lionel Messi pensou que seus problemas fiscais já faziam parte do passado, depois de ter sido condenado em 2017: com multa por evasão fiscal decidida em maio de 2017, o futebolista do FC Barcelona escapou da prisão e pôde concentrar-se no próximo grande objetivo da sua carreira: vencer o Campeonato do Mundo com a Argentina.

Mas o jornal ‘Le Monde’ e seus parceiros no consórcio de investigação do ICIJ investigaram uma nova fuga de documentos confidenciais da Mossack Fonseca, a firma panamiana que está por trás do escândalo conhecido por Panamá Papers.

A divulgação de novos arquivos da firma offshore de advogados analisados ​​pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) enfraquecem as declarações dos advogados de Messi numa matéria que o futebolista considerava encerrada.