Pagamento de indemnizações é solução preferida para combater contratos a prazo

Mais de um terço dos portugueses – 37,2% – considera que a melhor forma de combater os contratos a prazo é obrigar ao pagamento de uma indemnização quando o contrato não é renovado, segundo uma sondagem da Aximage para o “Jornal de Negócios” e “Correio da Manhã”.

A sondagem, divulgada esta quarta-feira, 14 de março, pelo dois jornais, é feita tendo como enquadramento o regresso da discussão das leis laborais ao Parlamento, esta terça-feira, para discussão de propostas do PCP, do BE e do PAN.

A segunda medida preferida dos inquiridos neste estudo é a redução da duração máxima dos contratos a prazo (29,1%), seguida do agravamento da Taxa Social Única (26,9%).