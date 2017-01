Paços de Ferreira criou 2.500 postos de trabalho nos últimos três anos

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, vista hoje de manhã três empresas do concelho de Paços de Ferreira, desta forma reconhecendo o dinamismo do tecido empresarial do concelho.

De acordo com as informações veiculadas pela autarquia pacense, “nos últimos três anos, foram criadas 561 novas empresas e 2.500 postos de trabalho, sendo a previsão dos empresários [do concelho] a criação de mais 1.000 postos de trabalho”.

Manuel Caldeira Cabral, acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Paços de Fereira, Humberto Brito, vai verificar no terreno o sucesso de três empresas do concelho: Móveis Veríssimo, Prugent Diam e Maroco, Lda.