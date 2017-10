Orçamento sem novidades

Portugal beneficiou de uma conjuntura única nos últimos anos, ao nível das taxas de juro, do preço do petroleo, do turismo, do crescimento economia europeia e das exportações.

O orçamento para 2018, não traz novidades tendo em conta a política traçada de privilegiar a devolução acelerada de rendimentos a pensionistas, funcionários públicos e famílias com rendimentos mais baixos, por contrapartida do aumento dos impostos indirectos que registam um crescimento significativo, de 4,7%. Estes impostos são mais eficazes na captação de receita, uma vez que são menos sensíveis às famílias e às empresas, e por isso menor impacto psicológico.

Embora a percentagem da dívida pública relativa ao PIB diminui, o stock de dívida total continua a aumentar, o que num ambiente excepcional de conjuntura interna e externas não deixa de ser preocupante.