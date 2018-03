Orçamento Participativo do Funchal é finalista no Prémio Nacional de Boas Práticas Participativas

O Orçamento Participativo do Funchal foi um dos finalistas do Prémio de Boas Práticas Participativas, a nível nacional, numa iniciativa organizadas pela Rede de Autarquias Participativas.

O vereador na Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira, mostrou-se orgulhoso com este reconhecimento alcançado afirmando que a distinção mostra o “trabalho notável” que a cidade tem feito na Democracia Participativa.

“A Câmara Municipal do Funchal foi a Autarquia do país que se candidatou a este galardão com mais projetos (3), o que é representativo do nosso trabalho sustentado neste campo, e que se tem manifestado numa série de domínios municipais”, destaca João Pedro Vieira.