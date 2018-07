OPV da Raize subscrita em 369% com a entrada de 1.419 novos acionistas no capital

A Oferta Pública de Venda (OPV) da Raize, cuja sessão de apuramento dos resultados decorre na Euronext Lisbon, foi totalmente subscrita em 369% (a procura foi 3,7 vezes superior à oferta).

A Raize passará a cotar na bolsa de Lisboa já no dia 18 de julho.

“Este valor reflete o elevado interesse dos investidores e confirma a necessidade de rateio no final da operação. A procura evoluiu de forma consistente ao longo das últimas 4 semanas e sempre de forma crescente”, diz a Raize.

Em termos de procura, a Oferta foi subscrita por 1.419 investidores num valor total de 5,5 milhões de euros. Apesar “da forte procura verificada”, o processo de rateio assegurou que todos os investidores de retalho receberam pelo menos 500 ações da empresa.

Cada ação foi vendida a um preço fixo de dois euros.

Em termos de investidores institucionais, a OPV contou com a participação da SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, do investidor Ilídio Pinho/IP-Holding (fundador do Banco BIG, do BCP e de outras sociedades financeiras de referência) e do investidor António Aguiar Moreira, antigo responsável pela Base Holding SGPS, que foi vendida à Unilabs em 2017.

