Oppo R9: o telemóvel que destronou o iPhone na China

É a primeira vez em quatro anos que o smartphone mais vendido em território chinês não é um modelo iPhone. Com um exemplar vendido a cada 1,1 segundos, nos primeiros meses, o Oppo R9 registou o ano passado um total de mais de 17 milhões de unidades vendidas, mais 5 milhões do que o iPhone 6s, comercializado pela Apple.

A estreia do Oppo R9 no mercado chinês foi imparável. Logo no primeiro dia “voaram” 180 mil unidades do modelo principal da marca chinesa Oppo Electronics. Três dias depois o número disparou para 400 mil. No final do ano, foram mais de 17 milhões, o que equivale a 4% da quota de mercado, segundo um relatório divulgado pela Counterpoint Technology Market Research. Já o iPhone ficou a uma larga margem de distância, com 2% da quota de mercado de telemóveis no país.

O estudo mostra ainda que, em relação a 2015, a Apple perdeu 21% do número de vendas. A tendência de queda nas vendas registou-se também noutras marcas, como a sul-coreana Samsung e as companhias chinesas Lenovo e Xiaomi. Por outro lado, a Oppo registou um aumento exponencial de 109%.