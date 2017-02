Oposição ataca Centeno com a polémica da Caixa

O ministro das Finanças foi hoje confrontado por fortes críticas da oposição quanto à condução da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e às negociações com a antiga administração liderada por António Domingues.

Numa audição no Parlamento, o deputado do PSD Leitão Amaro acusou o ministro de ser “responsável por duas crises de administração no banco público”, que fizeram com que o banco tenha ficado um ano em gestão corrente. “Fartou-se de falar na CGD no último ano, mas ainda não injetou dinheiro no banco”, afirmou.

Para os social-democratas, a polémica da CGD deixou a autoridade do ministro “arrasada” e Mário Centeno está “preso por arames”. O deputado questionou ainda se Mário Centeno atuou em relação a António Domingues com o conhecimento do primeiro-ministro.