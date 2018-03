Operação Marquês: Sócrates pede nulidade de todas as escutas

O antigo primeiro-ministro José Sócrates, arguido no caso da Operação Marquês, pediu a nulidade de todas as escutas telefónicas desse caso, de acordo com a SIC Notícias.

As interceções telefónicas, de acordo com a defesa de José Sócrates, estarão infetadas com vírus e terão sido gravadas em ficheiros desprotegidos e passíveis de adulteração.