Exclusivo. Operação “Esplanada Aberta”: fisco lança raide nacional a milhares de restaurantes, bares e cafés

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a realizar nesta terça-feira, 19 de junho, uma mega acção nacional de fiscalização de restaurantes, bares e cafés, para controlo das obrigações de facturação. Na mira do fisco estão dezenas de milhares de estabelecimentos de restauração, estando centenas de inspectores no terreno a fiscalizar se os programas informáticos usados nos estabelecimentos permitem fugir aos impostos e estão a lesar o Estado. Só em Lisboa e Porto, estão seleccionados mais de 20 mil alvos de visita.

Nesta acção, denominada “Esplanada Aberta”, a administração fiscal deu ordem para “varrimento” em zonas de elevada concentração de estabelecimentos onde são exercidas as atividades de restauração: centros históricos, baixas das cidades e zonas balneares.

Segundo as instruções para a operacionalização desta acção nacional, o fisco pretende verificar se os contribuintes “cumprem rigorosamente as obrigações de faturação”, numa altura em que se verifica o “aumento generalizado do turismo em Portugal e o início da época alta do verão”.