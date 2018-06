Oficial: Jorge Jesus já assinou pelo Al-Hilal

Jorge Jesus, técnico português de 63 anos, assinou hoje pelo campeão da Arábia Saudita, Al-Hilal, num vínculo que deverá ser de um ano com mais um ano de opção.

Recorde-se que Jorge Jesus esteve três épocas no Sporting CP, clube onde conquistou dois troféus. Jorge Jesus, que tinha mais um ano de contrato com os ‘leões’, venceu uma Supertaça e uma Taça da Liga nos seus três anos ao comando do clube de Alvalade.

O técnico encontrava-se em negociações para se vincular ao Al-Hilal pelo que o clube saudita celebrou a chegada de Jorge Jesus ao clube desta forma. “Welcome (Bem-Vindo) Jorge Jesus”, escreveu o clube saudita na sua conta oficial no Twitter.

Anteriormente, e em seis temporadas ao serviço do SL Benfica, conquistou três títulos de campeão nacional. Em 2008 e 2009, o treinador esteve ao serviço do SC Braga.