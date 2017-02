OCDE prevê crescimento de 1,2% este ano

Num relatório sobre Portugal publicado hoje, a OCDE considera que o crescimento do PIB está a ser penalizado por problemas estruturais, que estão a “exacerbar as vulnerabilidades” do país. Assim, para melhorar o desempenho, a organização apela a que o Governo implemente novas reformas estruturas para facilitar o investimento.

“Endereçar alguns destes desafios irá construir as fundações para um crescimento robusto nos próximos anos, mas isto implica um impulso renovado de reformas estruturais”, indica o relatório.

A organização estima que o crescimento do ano passado tenha ficado em 1,2% e, no atual cenário, o desempenho “moderado” deve repetir-se este ano. O PIB deverá crescer 1,3% em 2018.