Ocampo: a cidade mexicana onde todos os polícias foram presos

A criminalidade violenta no México não para de aumentar e o envolvimento policial é, cada vez mais, uma realidade no país. Este fim de semana, os 27 agentes da polícia destacados para a cidade de Ocampo, no estado de Michoacán, foram detidos por suspeitas de envolvimento na morte de Fernando Ángeles Juárez, candidato à presidência da Câmara Municipal.

Fernando Ángeles Juárez foi o terceiro morto a tiro no estado de Michoacán no espaço de uma semana. O homem de 64 anos, que tinham como foco combater a pobreza e a corrupção a nível local, foi morto a tiro por um grupo de homens armados à saída de casa. O secretário para a segurança pública de Ocampo, Oscar González García, foi acusado pelo Ministério Público de envolvimento no caso mas, quando as autoridades chegaram para o deter, foram impedidas pela força policial de Ocampo.

As autoridades voltaram no dia seguinte com reforços e os 27 agentes de Ocampo foram levados para interrogatório na capital do estado, Morelia, sob acusação de serem cúmplices de grupos de crime organizado. A confirmar-se a tese do Ministério Público, esta não será a primeira vez que as autoridades detêm agentes com ligações a cartéis e grupos criminosos.