O que dizem os jornais, esta quarta-feira?

Hoje, 5 de abril, na capa do Diário de Notícias: “Cartões pessoais vão ser todos tratados no mesmo local e à mesma hora”. O imobiliário também é noticiado no matutino: “Investidores chineses de olho no património histórico à venda”.

O Público faz manchete com a notícia de que “Marcelo pressiona Governo a dar um tecto a todos os sem abrigo”. Na mesma edição, destaque para “Vítimas de tráfico de pessoas quadruplicam”

O Jornal de Negócios escreve: “Estado garante 43% dos ativos tóxicos do Novo Banco”; “Brasileiros da Azul já podem ter 6% da TAP” e ainda “Construtora do Tâmega pediu um novo PER”.