O que acontece quando a Lamborghini cria uma bicicleta? Nasce a P5X

A Lamborghini e a Cervélo Cycles, fabricante canadiano de bicicletas de estrada, uniram esforços para produzir a bicicleta de triatlo P5X que foi apresentada no Salão Internacional do Automóvel de Genebra 2018. Estas companhias produziram uma edição limitada de apenas 25 exemplares que se destaca pelas suas cores estridentes mas também por características tão próprias da marca de automóveis. Esta bicicleta de edição limitada é o resultado do trabalho do Centro Stile de Automobile Lamborghini, o laboratório de design do fabricante italiano que está na base da criação de modelos tão relevantes como o Huracán e o Aventador. Continuar a ler A Lamborghini esclarece que os profissionais deste laboratório trabalharam no sentido de atingir uma enorme integração aerodinâmica.