“O processo de fusão de escolas foi pouco claro e transparente”, critica JPP

O JPP criticou o que considera ser um processo pouco transparente na fusão de escolas, na Madeira, referindo-se em particular à junção da Escola da Fajã da Ovelha com do estabelecimento escolar Básico e Secundário da Calheta.

“A fusão entre a escola da Fajã e a escola Básica e Secundária da Calheta é um processo que foi pouco claro e transparente. A própria portaria emitida pela Secretaria da Educação dá conta de que não houve tempo para audiências, comprovando-se que os maiores interessados neste processo não foram ouvidos, nesta e noutras escolas da Região que estão a passar por este processo”, criticou o deputado do JPP, Paulo Alves.

Esta fusão, defendeu Paulo Alves, vai fazer com que a Escola da Fajã da Ovelha “perca a sua autonomia ao nível da gestão” e que projetos como os de Educação e Formação para Adultos (EFA) estejam “dependentes de pareceres e de uma harmonia entre as duas escolas”.