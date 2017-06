O Ocidente e o Resto*

Inequivocamente, estamos em guerra. Continuaremos sempre a ter entre nós quem o negue, quem relativize o que se está a passar no Ocidente e até quem procure a culpa dos ataques e das mortes dentro do próprio Ocidente. Esta postura não é nova, nada altera quanto à brutalidade dos factos, nem quanto a tudo o que é preciso fazer para travar esta guerra com alguma eficácia.

Se o ataque às Twin Towers e ao Pentágono foi uma declaração e um acto de guerra que a América não pôde ignorar, os ataques nas grandes cidades europeias têm precisamente o mesmo significado, a mesma simbologia e conduzem-nos inevitavelmente a conclusões muito semelhantes.

Os meios espectaculares que a Al Qaeda usou inicialmente, fruto da surpresa, de capacidade de planeamento, de fontes de financiamento poderosas e da impreparação da inteligência e da segurança norte-americanas, dificilmente se repetirão. O Isis é uma coisa diferente, disseminada e com um modus operandi que privilegia a repetição periódica do dano sobre tudo o resto. Se os assassinos do 9 de Setembro vieram uns meses antes para os Estados Unidos preparar a carnificina, bem mentalizados, preparados e com uma missão, os novos assassinos que perpetuam a guerra na Europa vivem entre nós, nos nossos bairros, usam os nossos transportes públicos, nasceram nos nossos hospitais, frequentam as nossas escolas e têm um bilhete de identidade europeu.