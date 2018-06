Acompanhe o Jogo Económico em direto todas as sextas-feiras, às 21:00, no site e nas redes sociais do JE. E reveja-o através da plataforma multimédia Play it.

O Jogo Económico – 2º programa Mais um programa O Jogo Económico.Hoje em estúdio com Andressa Pedry e Luís Miguel Henrique, o convidado Marco Caneira. Posted by Jornal Económico on Thursday, 28 June 2018