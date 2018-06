O futuro: Democracia em tempos de ciberespaço

Um filho, uma vizinha, um colega, uma prima ou o próprio leitor. É ou provavelmente conhecerá algum jovem a aproximar-se da idade da adulta que já não conhece o mundo sem internet. E se chegámos a esta era, onde o digital é um dado adquirido para grande parte da população, não ultrapassámos já a fase de explorar as ameaças do ciberespaço à democracia? Não e é preciso fazê-lo mais do que nunca, segundo os especialistas consultados pelo Jornal Económico.

“Episódios recentes mostram como a Internet pode ser usada para mudar as democracias. As recentes revelações sobre a Cambridge Analytica colocam em evidência como a Internet pode influenciar os processos democráticos e virar do avesso os próprios princípios [democráticos]”, diz, em declarações ao Jornal Económico, o diretor de Policy Development da organização Internet Society, Konstantinos Komaitis.

A possibilidade de influência em eleições é, aliás, atualmente dos principais riscos, segundo a maioria dos especialistas, como o Presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, George Tsereteli. “A Internet oferece novas oportunidades para criminosos extremistas, seja o recrutamento de terroristas, adulteração de eleições, exploração sexual infantil ou crimes como roubo de identidade e fraude. É claro que este é um desafio para as democracias e que devemos responder de forma eficaz, assegurando que a resposta é proporcional”, diz.

As consequências dos resultados da manipulação não se esgotam na acção ilegítima em si mesma ou nos possíveis benefícios dos interessados, mas também na confiança dos cidadãos nas instituições. “Para proteger a nossa sociedade, as nossas democracias, temos que prestar cada vez mais atenção à segurança das eleições. É importante continuar a manter a confiança dos cidadãos de que as eleições são honestas, que podem confiar nos resultados, que estas são protegidas de interferências externas. As eleições serão um dos pontos-chave quando falamos sobre o futuro da segurança na Europa”, defende o especialista em cibersegurança Jarno Limnéll, em entrevista ao JE, à margem do colóquio “Combater os medos”, organizado pela Association des Anciens Élèves du Lycée Français Charles Lepierre, em Lisboa. Até porque os Estados-nacionais, diz, estão a utilizar o ciberespaço para “os seus propósitos políticos” de forma cada vez “mais activa e agressiva”.

“A Rússia, por exemplo, está mais concentrada na espionagem política, informação sobre a nossa sociedade”, exemplifica Limnéll, acrescentando que “hoje em dia, quando todos os dados são digitais, precisamos também de pensar sobre ciber-espionagem porque o objetivo poderá ser roubar os dados. Um dos maiores desafios futuros não será que uma organização roube os dados de um país ou os destrua, mas a possibilidade de os poder manipular, alterar o conteúdo dos dados”.

É, neste sentido, que Rui Shantilal, director executivo da consultora em segurança da informação INTEGRITY, relembra que cada vez mais os países utilizam e disponibilizam diversas ferramentas tecnológicas aos cidadãos e para processos internos, podendo um ciberataque colocar em causa não apenas a disponibilidade dos dados transacionados, como a sua integridade e confidencialidade.

“Um ataque bem-sucedido que por exemplo coloque em causa a integridade de determinada informação, através da sua manipulação, poderia colocar em causa o cálculo de um imposto, os dados de registo de determinado imóvel, ou até a identidade de um indivíduo”, exemplifica Rui Shantilal, explicando que “é por este motivo que as entidades estão cada vez mais conscientes da necessidade de contemplar a componente da segurança quando se transforma um determinado processo em digital”.

O consultor aponta que o exemplo do Governo holandês que para fazer face a estes riscos “decidiu o ano passado transportar os dados dos votantes eleitorais em formato não-digital, ou que o governo dos Estados Unidos decidiu investir 380 milhões de dólares para reduzir estes riscos”.

Já Konstantinos Komaitis realça que “a segurança cibernética não é mais desafiadora do que a segurança em geral”, considerando que “o problema da segurança cibernética é que ela é uma frase genérica amplamente usada sem qualquer contexto ou entendimento do que realmente significa. Se estamos a falar de segurança cibernética no contexto de ataques do Estado, então os desafios não são maiores do que quaisquer outros ataques que ameacem a segurança e a prosperidade de um Estado-nação. O volume e a facilidade dos ataques podem ter mudado, mas o desafio que tais ameaças de segurança representam para as democracias não mudou”.

Os grupos terroristas no ciberespaço

Se os ataques cibernéticos são uma preocupação dos especialistas, a forma como grupos terroristas utilizam o ciberespaço para se expandirem, colocando em causa os princípios democráticos não poderia também estar mais presente na discussão.

Jarno Limnéll está a desenvolver um estudo sobre as diferenças na presença do ISIS na internet em comparação com outros grupos terroristas. “É uma pesquisa ainda a decorrer, até porque estão constantemente a explorar novas formas de utilizar o ciberespaço mas estamos a prestar especial atenção sobre quais os canais que são usados, que tipo de profissionalismo mostram, qual é o objetivo quando utilizam o ciberespaço ou em que diferentes social media são mais activos”, diz-nos. As conclusões iniciais permitem-lhe identificar que a diferença primordial reside no objectivo de recrutamento, ao contrário de outros grupos, ainda que “não necessariamente para viajarem para o Médio Oriente, mas para se manterem na nossa sociedade e serem ‘activadas’ mais tarde.

Em entrevista ao JE, à margem do colóquio “Combater os medos”, também o director do International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, Peter Neumann explica como o grupo terrorista propaga a mensagem através da internet: “a razão do ISIS se ter tornado maior do que a Al-Qaeda ou outros grupos terroristas foi que desenvolveu um auto-marketing de forma muito mais profissional na internet. Em 2012/2013, antes do ISIS ter reclamado o califado, o ISIS já produzia cinco ou sete vídeos por dia em que apelava a quem assistia a esses vídeos para ir para a Síria e se juntar a algo poderoso, algo em que se torna um herói. Algo que falava para as necessidades de jovens muçulmanos. Mais importante, ao contrário do que acontece com outras organizações terroristas, produzia estes vídeos em línguas europeias. Não era apenas em árabe, era em francês, em alemão, em holandês”.

Jano Limmnéll não tem dúvidas: “quando o fazem a ideia é criar o medo dentro da nossa sociedade, através da propaganda. O medo dentro de nós, aumentar a ira e a instabilidade. É importante discutir isto quando falamos sobre estes temas, o que cria do ponto de vista psicológico, este medo na nossa cabeça. Porque uma dimensão essencial da segurança é precisamente o sentimento de segurança e isto espalha-se rapidamente através do mundo digital”, considera, acrescentando que “um dos pontos-chaves que não estamos a discutir na Europa é a cooperação com as plataformas de social media, em especial com gigantes tecnológicos, sobre como podemos juntos atacar esta propaganda. Há algumas melhorias mas acho que a Europa deveria ter um papel muito mais activo sobre isto”.

E o futuro?

“Os arquitetos da Internet que criaram os padrões e protocolos em que a Internet opera tiraram grande parte de sua inspiração dos princípios democráticos fundamentais – os de participação, inclusão, liberdade de expressão e igualdade. Esses princípios estão enraizados no design da Internet, seja o princípio de ponta a ponta que evita o controle e a “inteligência” na rede, ou a capacidade de qualquer pessoa inovar na Internet sem pedir permissão. Neste contexto, a Internet foi criada para melhorar as democracias”, salienta Konstantinos Komaitis, antecipando que “existe uma luta contínua entre uma Internet repleta de oportunidades e que pode fornecer os meios para a plena democratização das sociedades e que pode levar à distopia de Orwell. Nós, é claro, devemos lutar pelo primeiro. A única maneira de lidar com esses problemas é através da colaboração. O valor da colaboração reside na sua capacidade de resolver o que chamamos de “problemas perversos”, aqueles que parecem impossíveis de resolver devido a requisitos incompletos e mutáveis”.

O consultor Rui Shantilal diz que “é verdade que os riscos são reais e cada vez existem mais e novas formas criativas de atacar as entidades, por outro lado, as entidades estão cada vez mais conscientes e a adoptar tecnologias, processos e até a estarem mais conscientes da necessidade de encontrar constantemente um ponto de equilíbrio que garanta um nível de segurança adequado às suas funções”.

É neste sentido que o especialista Limnéll defende o incremento da cooperação interna europeia, nomeadamente “a informação trocada entre governos”, não apenas prevenindo “ataques terroristas no nosso território mas ser muito mais eficiente em combater na origem a forma como o fazem utilizando o ciberespaço e ameaçando a democracia”.

A opinião é partilhada por George Tsereteli, que sublinha a importância de “objetivos comuns”, ainda que saliente que “sem uma compreensão mais clara do que pode ser considerado propaganda terrorista, muitas vezes não temos a capacidade de adotar estratégias eficazes”.

“Além da ação dos governos, o apoio também deve provir de cidadãos individuais. Vimos em alguns países que estabeleceram plataformas on-line onde os cidadãos podem facilmente relatar às autoridades qualquer material que promova o terrorismo”, exemplifica.