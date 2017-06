O Estado e as “rendas” da EDP

E a companhia permanece próspera: o mercado foi liberalizado há 20 anos, mas continuamos a ter uma incumbente a ser compensada pelas receitas que perdeu com a liberalização. Essa empresa é a EDP, que está agora no centro do furacão, devido à investigação por suspeitas de corrupção no processo que determinou o valor dessa “renda”.

Vamos por partes. No que diz respeito à investigação judicial, deixemos as autoridades fazerem o seu trabalho e respeitemos o direito à presunção da inocência de todas as pessoas envolvidas neste caso. Uma questão será a existência, ou não, de matéria criminal. Esta só estará esclarecida quando o processo for arquivado ou der origem a condenações. Outra questão está em saber se os contratos existentes defendem os interesses dos consumidores portugueses. E essa discussão, embora seja “old news”, deve ser retomada, dada a sua importância para o bem-estar das famílias e para a competitividade das empresas portuguesas.

Aqui chegados, importa reflectir sobre a forma como o Estado, que nos representa a todos, se portou nesta história. Sejamos claros: António Mexia e os acionistas da EDP têm o direito de tentar maximizar o valor para a sua empresa. Desde que o façam de forma legal, é perfeitamente legítimo que procurem assegurar a maior compensação possível no que toca aos CMEC. Afinal, estão a fazer o seu trabalho. Mas e o Estado? Qual foi o seu papel?