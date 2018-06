“O comércio eletrónico não trava a subida da inflação”, diz Mario Draghi

Numa altura em que a confiança sobre a subida da inflação já levou o Banco Central Europeu (BCE) a anunciar o plano para o gradual fim dos estímulos monetários à zona euro, Mario Draghi explicou que não há razões para acreditar que a expansão do comércio eletrónico possa inverter a tendência do aumento dos preços.

“Será que o e-commerce vai amortecer este processo de recuperação da inflação?”, questionou o presidente do banco central. “A resposta que temos é que encontramos muito poucas provas que tenha qualquer impacto”.

O italiano explicou que o comércio eletrónico veio aumentar a transparência dos preços, alguma compressão das margens e poupança de custos para as empresas, mas em termos agregados isso não se traduz numa menor inflação permanente.

“Provavelmente os efeitos do e-commerce e outros aspetos da globalização estão mais relacionados com a composição de certas indústrias do que com um efeito agregado permanente”, adiantou, no painel de encerramento do Fórum BCE em Sintra.

Confiante que a taxa de inflação na zona euro está a subir em direção à meta de ficar abaixo mas perto de 2%, o BCE na semana passada deu o tiro de partida ao fim gradual dos estímulos no bloco da moeda única. O primeiro passo será redução da compra mensal de dívida soberana para 15 mil milhões de euros depois de setembro, ou seja, para metade do ritmo atual, seguido do fim das compra líquidas no final do ano.