O “caso” anda nas bocas do pequeno mundo português: segundo crê o Ministério Público, um técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça, de seu nome José Silva, terá passado ao Benfica, na pessoa do advogado Paulo Gonçalves, uma série de informações acerca de processos judiciais envolvendo o clube e os rivais Sporting e Porto, a troco de camisolas e bilhetes para assistir a jogos do Benfica. A juntar à festa, a PJ acredita que José Silva será apenas um elemento de uma rede de “toupeiras” do clube da Luz no sistema judicial português.

Como seria de esperar, jornais, rádios e televisões agarram-se à notícia como Marcelo Rebelo de Sousa a uma velhinha a ser filmada, e quase não há dia em que o assunto não seja discutido para além da saciedade e ponto de saturação.

Como também seria de esperar, o foco da atenção mediática é o Benfica: como é que a imagem do Benfica é afectada, quais as consequências para a “reputação” do Benfica (sendo a reputação dos clubes de futebol e dos seus dirigentes a que é, a consequência mais provável será a de toda a gente ver confirmada a percepção que já há muito tem), qual o futuro de Luís Filipe Vieira na presidência do Benfica, como é que a equipa do Benfica reage ou deixa de reagir perante o sucedido, e se o Benfica poderá ou não ser despromovido. Mas, ao contrário do que jornais, rádios e televisões parecem pensar, o Benfica não tem importância nenhuma.