O anunciado fim do carvão

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, anunciou recentemente que as centrais a carvão deixariam de operar em 2030. O objectivo é óbvio. São as centrais mais poluentes, pelo que os compromissos assumidos sobre as alterações climáticas assim o impõem. No entanto, os contratos ou as licenças terminam antes de 2030. Das duas únicas centrais a carvão a operar em Portugal, temos a de Sines, que pertence à EDP – esta central opera em mercado livre desde 1 Janeiro de 2018, pelo que não tem prazo legal – e a do Pego, que pertence à Endesa, e vê o seu contrato terminado em 2021.

Estas centrais têm uma capacidade instalada que ronda os 1.800 MW e representaram, em 2017, 26% do consumo de electricidade. São centrais que além de relevantes na sua produção, são “colocadas” na base da produção – ou seja, satisfazem parte da procura permanente.

Com a seca registada nos últimos dois anos, este tema é ainda mais premente. As centrais de que aqui falamos representaram no último ano mais de um quarto do consumo, num ano em que a produção hidráulica teve um índice de produtibilidade de 0,47 (1 representa a média histórica). Dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos mostram que, das 60 albufeiras monitorizadas, 24 têm disponibilidades hídricas inferiores a 40% do volume total e apenas cinco apresentam disponibilidades acima de 80% do valor total.