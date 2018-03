Nuvens negras afastam-se das petrolíferas e há um lugar ao sol para a Galp

Após vários anos de crise na indústria petrolífera, 2018 poderá marcar uma nova fase para as maiores empresas do mundo do setor. Em Portugal, a Galp também deverá beneficiar da subida dos preços do petróleo, dos baixos custos operacionais e de um renovado interesse dos investidores.

O colapso dos preços do petróleo- com a cotação do crude WTI a aproximar-se dos 150 dólares por barril no verão de 2008 e dos 30 dólares há dois anos – penalizou fortemente as ações do setor.

“A descida do preço do petróleo desde meados de 2014 levou, entre outras coisas, a alterações na estrutura de custos da indústria petrolífera, nomeadamente a uma queda dos preços praticados pelo setor de serviços para novos contratos”, explicou Carlos Jesus, diretor adjunto do Caixa Banco de Investimento.